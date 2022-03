Putini judo sõbral sai lõpuks villand: ma ei saa teeselda, et midagi pole juhtunud

63-aastane itaallane andis teada, et ei näe võimalust Rahvusvahelise Judoliidu peasekretärina edasi töötada.

Lisaks on Gamba alates 2009. aastast olnud Venemaa judokoondise peatreener ning pärast 2012. aasta Londoni olümpialt võidetud medaleid valiti ta ka Venemaa aasta treeneriks. Lisaks tasustas president Vladimir Putin teda mitmete autasude ning Venemaa kodakondsusega.

"Ma lihtsalt ei saa praeguses traagilises olukorras seda tegemata jätta. Ma ei saa teeselda, et midagi pole juhtunud, aga samal ajal ei soovi ma ka seda, et judo maailm lõheneks," põhjendas Gamba oma töökohast loobumist.

Putini näol on tegu suure judofänniga, kuid mõned nädalad tegi Rahvusvaheline Judoliit avalduse, kus teatati, et nad on peatanud ta aupresidendi staatuse.