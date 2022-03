BLOGI | Imemees Duplantis pani kergejõustiku MMile punkti uhke maailmarekordiga!

Tulid Eesti rekordit jooksma? „Kindlasti. Selleks need maailmameistrivõistlused ongi. Tunnen on hea, nagu oleks elu vormis. Aga ju siis ei ole. See, et sellise jooksuga tuli aeg 7,77, mulle mingi lohutus pole. Lohutus oleks, kui saaksin uue jooksu. Paneks praegu veel paar jooksu. Soojendusel oli kõik väga hästi, tunne läks aina paremaks. Eks kõik eestlased on näidanud, et siin saab hästi võistelda, latt oli üsna kõrgele aetud.”