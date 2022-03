MM-il imet sprindis teinud Karl Erik Nazarov: just nendes olukordades tahan näidata, milline inimene ma olen ja mida suudan

Uskumatu. Imeline. Mega. Super. Hull. Võrratu. Arusaamatu. Üliäge. Vinge. Täna ei pea epiteetidega koonerdama. Meestre 60 m sprindis pidasid ameeriklasest maailmarekordimees Christian Coleman ja 100 m olümpiavõitja Lamont Marcell Jacobs maha ülitulise duelli. Aeg oli sama 6,41 (vaid seitse sajandikku maailmarekordist), Jacobs võitis kolme tuhandikuga! Pronksi teenis ameeriklane Marvin Bracy 6,43-ga.

Ülejäänud seltskonna ehk nö lihtsurelike hulgast tuli üllatuslikult parimaks 23-aastane Eesti sprinter Karl Erik Nazarov. Maailma neljas mees – kuidas see kõlab ja mis tunne on?

„Tunne on hästi emotsionaalne tõesti. Terve see päev on olnud... Olen sellest mõelnud väga-väga ammu, kuidas ma just nendes olukordades tahan näidata, milline inimene ma olen ja milleks ma võimeline olen,” rääkis Nazarov.