Enne 1000 meetri jooksu lahutas Hausenbergi kolmandast kohast vaid kuus punkti. Lõpuks käristas hea jooksumees Ashley Moloney selle 1000 m jooksuga 153-ni (ajad vastavalt 2.43 ja 2.57). See kuidagi Hausenbergi rõõmu ei vähendanud, kuna ta oli juba üldse MM-ile jõudmisega hooaja eesmärgi kuhjaga täitnud.

„Kusjuures enne jooksu ma ei mõelnudki, et võin kolmanda koha võtta. Olin juba enne võistlust väga õnnelik, et ma siia üldse sain ja üldse, et kuu aega tagasi mitmevõistluse lõpuni tegin. MM-il võistlemine oli lihtsalt boonus, neljas koht on väga super, olen väga õnnelik!” rääkis isikliku rekordit 48 punkti võrra parandanud Hausenberg.

Teisel võistluspäeval läbis ta 60 m tõkkedistantsi 7,99-ga ja ületas teivashüppes 5.30. „Täna oli väga lihtne päev. Lõpuks sain teha nii, et ärevus ja pinged ei seganud,” kommenteeris Hausenberg. „