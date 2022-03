DELFI BELGRADIS | MM-il imelise etteaste teinud Nazarov: kas ma sain edasi?! Jumal küll! Mis kell finaal üldse on?

Eeljooksus viis Nazarov Eesti rekordi 6,62-lt 6,55-ni. Poolfinaalist oli ta ajaks 6,59. Tema poolfinaalis said otse edasi olümpiavõitja Lamont Marcell Jacobs (6,45) ja britt Adam Thomas (6,57). Karl Erik Nazarov ja Artur Cisse said mõlemad ajaks 6,59 ja pidid ootama aegade võrdlust.

Finaal peetakse Eesti aja järgi kell 22.20, otsepilti saab jälgida ETV vahendusel. Pikka juttu ajakirjanikud Nazaroviga enne tähtsat etteastet ei teinud. Sprinter selgitas, et taanlasest treener Mikkel Larsen on palunud, et ta finišis teeks korraliku „sukeldumise”, nüüd kuluski see marjaks ära.