Vägev võit: Tartu Ülikool pani võõrsil Riia VEF-i selili

Tartlased võitsid avaveerandi 27:21, poolajaks juhtisid külalised 55:41. VEF vähendas kolmanda veerandaja lõpuks vahe 63:69 peale, aga Tartu suutis viimase kümne minutiga edu hoida ning võtta lõpuks seitsmepunktilise võidu.

VEF on Eesti - Läti liiga kindel liider, olles võitnud 23 ja kaotanud kolm kohtumist. Tartu Ülikool Maks & Moorits teenis 14 kaotuse kõrvale kümnenda võidu. Tartu asub üheksandal kohal ehk esimesena play-offi joone all. Kaheksandal kohal oleval Raplal on koos 10 võitu ja 13 kaotust.