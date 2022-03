Flora sangariks kerkinud 18-aastane Daniil Kuraksin: selliseid emotsioone pole ammu tundnud

"Kui esimese värava lõin, tahtsin kohe teist ka lüüa. Kui see ka õnnestus... selliseid emotsioone pole ammu tundnud," rõõmustas Kuraksin Soccernet.ee otse-eetris antud intervjuus. "Väga head emotsioonid on, kui lööd kaks väravat ja meeskond võidab."

Mida Henn enne platsile saatmist Kuraksinile rääkis? "Ütles, et pean liini taha palli noolima minema ja omal äärel terav olema. Pidin proovima värava lüüa ja see ka õnnestus," sõnas Kuraksin. "Kalju mängis esimesel poolajal palliga väga hästi. Teisel poolajal saime aga oma mängu käima ja mängisime ise juba paremini."

Nõmme Kalju 20-aastane ründaja Alex Matthias Tamm tõdes, et Flora kaks kiiret kontrarünnakut said saatuslikuks. "Nad lõid väravad ära, said hea emotsiooni ja meil oli väga raske tagasi tulla," sõnas ründaja Soccernet.ee otseülekandes. "Floraga on alati väga võitluslik mäng. Nagu eelnevatel hooaegadel - tuli ka nüüd Alliku ja tegi jälle midagi."

Mullu Premium liigas neljandaks jäänud Kalju sai kolme võidu kõrvale esimese kaotuse. Tamm usub, et Kalju on koduses jalgpallis suures mängus tagasi. "Oleme suutelised nendega mängima, aga nüüd on vaja need mängud ära ka võtta. Pettumus on sees, tulime võidu järele."