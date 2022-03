Laskesuusataja Kalev Ermits lõpetas sportlaskarjääri: aeg on uute väljakutsetega edasi liikuda

"Läbi laskesuusatamise olen kohanud tuhandeid vingeid inimesi ning näinud palju maailma. See on olnud ikka tõsiselt lahe periood minu elus," lisas laskesuusataja. "Mis saab edasi? - On keeruline täna öelda, kuid tunnen, et on aeg uute väljakutsetega edasi liikuda!"