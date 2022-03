Daisy Kudre Schnyder ja Mattis Jaama võitsid teist aastat järjest MM-pronksi

Mattis Jaama: “Esimesest vahetusest peale, kui Daisy tuli liidrite hulgas, olime väga motiveeritud, sest nägime, et oleme kõige kõrgemate kohtade konkurentsis. Teadsin viimases vahetuses, et edu Soome ees on vaid paarkümmend sekundit, mistõttu ma ei tohi ühtegi viga teha ega hoogu alla lasta. Kui lõpu eel nägin, et vahe on õige väikeseks sulanud, pani endast kõik välja ning finišisirgel oli selge, et konkurent enam lähemale ei saa ja medal on meie.”