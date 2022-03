DELFI BELGRADIS | MM-il oma ära teinud Verlin tundis väikest kripeldus ja kurvastas seljataha jäänud jamaikalanna pärast

„Natuke pettumus on sees,” tõdes Verlin. Ta sai oma eeljooksus viienda koha, tahapoole jäi ka jamaikalannast soosik Danielle Williams, kes kaotas distantsi keskel rütmi ja lõhkus ühe tõkke täitsa ära. Sellest „skalbist” Vberlin rõõmu ei tundnud. „Kurb, et temal nii läks. Ta oli ikkagi favoriit, 7,75 jooksnud. Mul on temast kahju. Tundsin, et ma ei olnud nii fookuses kui võinuks, panin temaga juhtunut tähele. Pean järele vaatama, kas see minu sooritust ka kuidagi mõjutas. Aga muidu... Kurat! Oleksin tahtnud ise paremini võistelda. Jooksin ikka samasse auku nagu sel hooajal jooksnud olen.”