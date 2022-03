BLOGI | Eckhoff võitis teist päeva järjest, Oja sõitis MK-punktidele, vanameister Lesser pani konkurendid paika

Naiste 10 km jälitussõidu võitis kodupubliku rõõmuks norralanna Tiril Eckhoff , kes suutis sprindis saavutatud esikohta kaitsta. Viimasesse lasketiiru liidrina tulnud Marte Olsbu Röiseland sai seal ühe trahvi ning pidi leppima teise kohaga. Finišis kaotas ta koondisekaaslasele 24,9 sekundiga. Mõlemad norralannad said nelja tiiru peale kokku kaks trahvi.

Pühapäeval on kavas ühisstardist sõidud. Eestlasi enam stardis pole, mis tähendab, et MK-hooaeg on eestlaste jaoks lõppenud.