Roger Federer annetab Ukraina laste heaks pool miljonit dollarit

Pärast 24. veebruari, kui Venemaa armee tungis Ukrainasse, on ÜRO andmetel Ukrainast põgenenud üle kolme miljoni inimese, kellest suur hulk on lapsed.

"Minu perekond on Ukrainast tehtud pilte nähes hirmunud ja valutab südant süütute inimeste pärast, kes on nii kohutavalt kannatanud. Me seisame rahu eest," kirjutas 40-aastane šveitslane Twitteris.

"Aitame Ukrainast pärit lapsi, kes vajavad hoolt ja abi. Umbes kuus miljonit Ukraina last ei saa praegu koolis käia ja me teame, et on väga kriitiline aeg haridusele juurdepääsu võimaldamiseks ning me soovime neid toetada selle äärmiselt traumeeriva kogemusega toimetulekul."