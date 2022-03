Tallinna koolitüdruk esitas NHLi mängu eel USA hümni

"See oli imeline võimalus esineda tuhandetele inimestele ja esindada Eestist, lauldes USA hümni sellel imelisel areenil. Ma poleks osanud unistadagi, et saan kunagi midagi sellist kogeda. Ma olin närvis, aga põnevil!" rääkis Anastasia Sivovol, vahendab rus.delfi.ee .

Sivovol õpib Sakala Eragümnaasiumis ja vahetult enne vahetusõpilaseks minekut osales ta ETV+ telesaates "Bravo!", kus ta oli üheks saate finalistiks. Ta on öelnud, et naudib laulmist ja tennise mängimist ning on unistanud Ameerikasse minekust väikesest peale.