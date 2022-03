Eesti Jalgpalli Liidul puudub hetkel veel detailne info, kui paljud klubid Ukraina lapsi vastu on võtnud. Alaliidust öeldi Delfile, et sõjapõgenikke on juba mängimas klubides nagu Volta, Tallinna Kalev, Saku Sporting, FC Flora, Nõmme Kalju, Tallinna Legion, Viljandi Tulevik, Paide Linnameeskond ja Tartu Tammeka, tõenäoliselt mujalgi.

Voltasse tulnud vanimatele ukrainlastele, 14-aastastele poistele, tehakse juba jalgpalluri litsentsi, millega nad saaksid kevadel hakata mängima Eesti U15 meistrivõistlusi. "Ukraina jalgpallikultuur on väga tasemel ning paljude poiste kogemus päris hea. Kõik treenerid, kes nendega kokku on puutunud, on öelnud, et lust on vaadata poiste tahet ja tegutsemist," rääkis Nõu.