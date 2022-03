Astrid Johanna Grents: mul pole viimastel aastatel kerge olnud, aga mul on hea meel, et saan jälle võidelda

Grentsi esimene matš toimus juba 2014. aastal, kui ta oli 3,5 kuud poksiga tegelenud. „Mu treener mõtles, et peaksin võistlema. Alguses ütlesin ära, aga kui järele mõtlesin, olin nõus. Ma võitsin esimese matši ja sellest hetkest teadsin, et tahan seda uuesti teha,“ meenutab ta.

Peale Tai poksi ja kikkpoksi on Grents harrastanud ka poksi. Küll aga tunnistab ta, et kolmel erineval alal oli väga keeruline võistelda, nii et ta otsustas keskenduda ainult Tai poksile ja kikkpoksile. Küll aga käib ta vahel endiselt ka tavapoksitrennis, et oma lööke ja jalatööd harjutada.

Grents ei tee ka saladust, et on saanud vigastusi. 2019. aastal vigastas ta sparring’u ajal oma paremat põlve ning pidi pea aasta poksist eemal olema. Siis tuli koroonaviirus. „Mul pole viimastel aastatel kerge olnud, aga mul on hea meel, et saan jälle võidelda!“ ütleb neiu, kelle suurimaks unistuseks on võidelda One Championship’il.