Daisy Kudre Schnyder kaitses edukalt MM-tiitlit

Eraldistardist sõidetud võistlus oli 10,1 kilomeetri pikkuse raja esimestel kilomeetritel väga tasavägine, kuid tiitlikaitsja suutis varakult saavutada mõnesekundilise edu lähima jälitaja ees ja asus seda tasapisi suurendama. Kudre Schnyderi tehtud õiged teevalikud, ühtlaselt kiire tempo ja konkurentide vead tagasid lõpuks talle karjääri neljanda MM-kulla 1 minuti ja 11 sekundi suuruse eduga kahe päeva taguse jälitussõidu võitja, rootslanna Linda Lindkvisti ees.

Ka pronks läks Rootsi, selle sai Evelina Wickbom, kes kaotas võitjale juba 1.28. Tänase võiduga tagas Daisy Kudre Schnyder endale esimese eestlasena ka orienteerumise MK-sarja üldvõitja tiitli.

Daisy Kudre Schnyder: ”Tänane rada oli väga tehniline ja äge. Olin kaardilugemisega eriliselt hoolikas piirkonnas, kus üleeile saatusliku vea tegin. Sellised tehniliselt keerukad rajad on üldiselt minu tugevaks küljeks. Tunnen tõesti, et minu tänane sooritus on maailmameistritiitlit väärt!”

Oma senise karjääri parima soorituse MMidel tegi ka Doris Kudre, kes teenis veatu sõiduga 9. koha (+3.13).

Doris Kudre: “Teadsin juba finišeerides, et minu tänane sõit annab kõrge tulemuse, sest sooritus oli olnud tehniliselt puhas ja kiire. Rada oli täpselt selline nagu mulle sobib – nõudis pidevalt väga keskendunud kaardilugemist ja ei olnud füüsiliselt eriti raske. Üheksanda koha üle olen väga õnnelik, see on minu senise karjääri parim saavutus.”

Epp Paalberg saavutas 18. koha (+5.09).

Meeste medaliheitlus 12,7 kilomeetri pikkusel rajal kujunes väga põnevaks, sest kaks meest konkureerisid kuldmedalile sekund-sekundis päris finišijooneni välja. Otsustavaks said 34-aastase ülikogend bulgaarlase Stanimir Belomaževi nutikad otselõiked suusaradade vahel, millega ta tagas endale MM-tiitli kahesekundilise eduga endast kümme aastat noorema rootslase Rasmus Wickbomi ees. Ajad vastavalt 40.45 ja 40.47.

Pronksi sai soomlane Tuomas Kotro (+0.41). Mattis Jaama teenis ühtlase sooritusega 15. koha.