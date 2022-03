Viisteist vormel 1 rekordit, mis võivad sel aastal uued omanikud saada

1. Enim MM-tiitleid



Tiitlite poolest aegade suurimaks vormelisõitjaks tõusmine jäi Hamiltonil eelmisel aastal 9 punkti kaugusele. Mäletatavasti kindlustas Max Verstappen tiitli Hamiltoni ees alles viimase etapi viimasel ringil. Mercedes ja Hamilton ise tunnevad, et neilt võttis tiitli FIA võistlusdirektor Michael Masi, aga kes seda enam kümne aasta pärast mäletab... Statistikas on kirjas ikka veel 7 MM-tiitlit.

2. Suurim ajaline intervall kahe võidu vahel

3. Enim Grand Prix'l osalemisi, enim läbitud ringe, enim lõpetatud etappe

4. Enim sõite ühes tiimis

5. Enim võite samal Grand Prix'l

31. juuli on see päev, mil Hamiltonil see rekord Budapestis ainuisikuliselt enda nimele on võimalik saada. Eelmisel aastal napsas Ungari GP võidu Hamiltoni eest Esteban Ocon (Alpine)