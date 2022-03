Ukraina laskesuusataja pidi sõja tõttu pulmad tühistama, pere varjab ennast Venemaa pommide eest

"Viimastel aastatel hakkasid meie suhted Venemaa treenerite ja laskesuusatajatega paranema. Nüüd kardan, et need jahenevad taas. Olen proovinud mõnede tuttavate Venemaa treeneritega rääkida. Nad ütlevad täpselt samu asju nagu Venemaa propaganda - et tegu on sõjalise operatsiooniga, mis saab varsti läbi," vahendas Mazet' sõnu Dagbladet.