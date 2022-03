VIDEO | Eesti korvpallurid alustasid NCAA Märtsihullust ülisuure võiduga, Tass säras

Saint Mary's on Lääne regioonis viienda asetusega ja kuigi 12. asetuse saanud Indiana on tänavu võitnud mitmeid tugevaid võistkondi, õigeks mänguks ei läinudki.

Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva alustab Märtsihullust ka Kerr Kriisa ülikool Arizona, kellel on Lõuna regioonis esimene asetus. Vastaseks on 16. asetusega Wright State. Arizona peatreener Tommy Lloyd ütles neljapäeval, et eelmisel nädalal hüppeliigest vigastanud Kriisa osalemine selgub vahetult enne mängu.