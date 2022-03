The League tuleb taas. Võimalik on ka soetada rahupilet, mille tulu läheb ukrainlaste abistamiseks

The League’il asutvad üles Ott Remmer, Uku Jürjendal , Hendrik Themas , Astrid Johanna Grents , Henry Rohtla ja paljud teised. The League`i lõpetab Aftermatch, mille peaesinejaks on legendaarne Hollandi DJ - Ran-D. Soojendab Eesti techno kuninganna Merimell (Raadio 2).

• Vanusepiirang puudub sündmuse osale The League 18:00 - 00:00, alaealised külastajad võivad viibida The League sündmusel vaid koos lapsevanema või täiskasvanud volikirjaga saatjaga.

• Vanusepiirang on 18+ sündmuse osal Aftermatch 00:00 - 05:00, sissepääs vaid kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.

• Sündmusel ja avalikus ruumis kehtib Eesti Vabariigi lastekaitseseadus ning alaealiste öist liikumist reguleerib §23/1. Alla 16-aastastel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24.00-05.00. Palume ebamugavuste vältimiseks kanda kaasas isikut tõendavat dokumenti vanuse tuvastamiseks.

• On garanteeritud ligipääs erivajadusega külastajale.

• Sündmuse toimumiskohas ei tohi suitsetada väljaspool selleks ettenähtud ala(sid).

• Sündmusele ei lubata silmnähtavalt joobes isikuid, korraldajal on õigus keelduda külastaja teenindamisest hoolimata pileti olemasolust.

• Sündmusel saab tasuda sularahas ning kaardiga.