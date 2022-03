Venemaa kohus pikendas ameeriklannast olümpiavõitja kinnipidamist

"See on kõik, mis ma praegu privaatkaalutlustel öelda saan," lausus ta. "Kui ameeriklane kusagil maailmas kinni peetakse, oleme loomulikult valmis andma igakülgset abi, sealhulgas Venemaal. Meil on saatkonnas meeskond, kes sellistel juhtudel Venemaal tegutseb. Teeme kõik endast oleneva, et tagada nende õiguste kaitse."