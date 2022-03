Putini sõber leidis KHLis uue töökoha

Kuna Faselil on väga head suhted Venemaa presidendi Vladimir Putiniga , arvati juba pikemat aega, et Fasel leiab uue töökoha KHLis.

Fasel võttis hiljuti sõna ka Ukraina sõja kohta ning leidis, et Venemaa ja Valgevene sportlaste karistamine on vale.

"Isegi külma sõja ajal mängis Nõukogude Liit USA ja Kanadaga hokit. Sport peaks ka praegusel pingelisel ajal tähendama rahu ja inimeste kokkuviimist. Ka varem on olnud korduvalt võimalusi seda teha (keegi IIHF-ist välja arvata – toim), sest maailmas on olnud palju sõdu ja nüüd me teeme seda. Väga kurb on seda kuulda," ütles Fasel.