Tokyo olümpiapronks Ukraina rindel: kui meie vastu ei hakka, on venelased varsti Poolas, Slovakkias, Eestis ja Soomes

Veel kaks nädalat tagasi oli Horuna Ukraina karatekoondise kapten, kuid nüüd on ta enda sõnul lihtsalt "tavaline sõdur", kes võitleb sõjas Venemaa vastu.

"Me kontrollime iga päev õhtul, kas meie sõprade ja pereliikmetega on kõik korras, kas kellelgi on midagi vaja... Seega pole aega kurta ega oma elu üle järele mõelda," ütles Lvivi kaitsev Horuna CBS Newsile.

Horuna sai sõja esimese päeva varahommikul kell neli telefonikõne, kus talle pakuti riigist lahkumise võimalust, kuid ta keeldus. Karakate tunneb, et Ukraina kodanikuna on tema kohus käimasolevas konfliktis oma riigi eest võidelda.

"Meil [tippsportlastel] pole korralikku sõjalist ettevalmistust ja lahingukogemust, aga igatahes oleme oma maal, oleme kodus ja oleme valmis seda kaitsma," ütles ta. "Kui on vaja, siis ka tapame loomulikult. Tulistame. Muud võimalust meie jaoks ei ole."

Horuna usub, et kui Ukraina poleks suutnud Venemaale kindlalt vastu hakata, tungiks Putin veelgi kaugemale Euroopasse.

"Nüüd on Putin terroristliku agressiooni sümboliks," ütles ta. "Vägivalla tõttu, mille ta algatas ilma tegeliku põhjuseta. Ta andis oma sõduritele käsu tappa siin Ukrainas süütuid inimesi. Ja kui me vastu ei hakka, on lihtsalt aja küsimus, millal ta läheb kaugemale Poolasse, Slovakkiasse, Eestisse, Soome jne."

33-aastane karateka lisas, Ukrainat on tulnud kaitsma juba 50 riigi kodanikud. "Nad teavad, et kogu maailm on praegu kolmanda maailmasõja ohus," ütles ta.

Horuna tunnistas, et hetkel on väga uhke tunne olla ukrainlane. "Nüüd oleme kõik nagu üks tõeline rahvas, oleme kõik koos, nii et loomulikult teeb see mind uhkeks oma rahva üle," sõnas ukrainlane.