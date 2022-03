Red Bulli boss tunnistas, et lasi käest võimaluse Hamiltoni palkamiseks

"Poleks olnud mõistlik, kui tiimis on kaks alfajuhti," selgitas Horner.

"Mäletan, et julgustasin teda [Lauda - toim.) Hamiltoni võtma. Võitlesime siis McLareniga ja neil oli 2012. aastal kiireim auto. Arvasime, et Lewis ohustab meid Mercedeses vähem. See oli halb viga," tunnistab Horner.