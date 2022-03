Autoralli MM-sari sai hea uudise

Uus-Meremaa koroonapoliitika on olnud väga karm. Kolmapäeval langetas riigi valitsus lõpuks otsuse, et pärast enam kui kaheaastast pausi avatakse piirid rahvusvahelistele turistidele.

See on suurepärane uudis ka Uus-Meremaa MM-ralli jaoks, sest alates mai algusest võivad riiki siseneda rahvusvahelised külalised.

Ta lisas, et fännid tänavusele jõuproovile aga ilmselt ei pääse. "Pärast tänaseid uudiseid ei saa me aga oodata, et võime Aucklandis tervitada motospordifänne üle kogu maailma."