Dopinguga vahele jäänud Šveitsi ratastoolikurlingumängija pääses 10-päevase võistluskeeluga

Jaquerod oli positiivse proovi andnud 19. jaanuaril. Sellest leiti keelatud ainet hüdroklorotiasiid - diureetikum, mida kasutatakse meditsiinis vedeliku kogunemisst tingitud kõrge vererõhu ja turse raviks. Dopingunimekirjas on see seeõtttu, et sellega saab peita teiste sooritust parandavate dopinguainete kasutamist. Samuti kasutatakse seda kiireks kaalulangetuseks.