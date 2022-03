Koroonapositiivne Vettel vaatab F1 avaetappi telerist

Vettel on juba teine F1 piloot, kes viimase nädala jooksul koroonaga kimpus on olnud. Viimastest testisõitudest Bahreinis jäi samal põhjusel eemale Daniel Ricciardo (McLaren), kes nüüdseks on siiski terveks saanud ja tohib Bahreini GP-l startida.