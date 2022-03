Roman Fosti jooksis poolmaratoni Ukraina koondise vormis: igaühel peab olema õigus öelda välja "Ei sõjale!"

Fosti, kes on isa kaudu pooleldi ukrainlane, kirjutas Facebookis: "Spordis, jooksmises räägitakse, et sõltub parima tulemuse saavutamine paljudest "pusle tükkide kokku saamisest", kuid kõige olulisem on õige puhkuse ja treeningu koormuse osakaal, et teha ära oma tulemus. Elus on minu meelest sama kõigest aru saamiseks ei pea täielikult kokku panema puslet et tervik pilti mõista. Ukraina on kannataja pool, kaitsevad oma kodumaad agressori poolt... Selge see, et sõjas on rohkelt kaotajaid. Sõda on vaja vähestele, üksikutele. Selleks, et seda peatada on vaja, et igaüks meist mõistaks mis on must ja mis on valge ja jagaks seda. Igal ühel meist peab olema õigus õelda välja "EI sõjale", kuid meie naaberriigis see nii ei ole."