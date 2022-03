Manchester Unitedi staari villas käisid Meistrite liiga mängu ajal vargad, lapsed magasid voodis

Intsident juhtus teisipäeval, kui Pogba mängis Meistrite liiga kaheksandikfinaalis Madridi Atletico vastu. Tribüünil oli ka Pogba abikaasa Zulay. Pere kaks last olid röövi hetkel kodus oma voodites.

"See juhtus eilse mängu viimastel minutitel. Nad teadsid, et meid pole kodus. Kiirustasime naisega koju, teadmata, kas meie lapsed on terved," kirjutas Pogba.