Ott Tänaku Rootsi ralli juhtum tuleb laupäeval mootorispordi nõukogus arutlusele

Mäletatavasti pidid nii Tänak kui ka Evans katkestama viimase WRC etapi absurdsel põhjusel: vilkuma lõi punane ohutuli, mis teatas hübriidsüsteemi rikkest, kuigi kõik oli pealtnäha korras.

"Loodetavasti FIA reageerib minu juhtumile ja algab arutelu," sõnas Tänak peale kahetsusväärset vahejuhtumit. "See pole ralli. Autol oli neli ratast olemas, kõik toimis, aga tuli kolmas osapool ja ütles, et pean võistluse katkestama."

Wheatley avaldas lootust, et mootorispordi nõukogu saab teha mingi muudatuse kas siis tehnilistes või võistlusreeglites, et taolisi vahejuhtumeid tulevikus vältida või vähemalt tagada, et need ei mõjutaks nii suurel määral MM-tiitli saatust.

"Kui probleem ilmneb, saavad insenerid tavaliselt väga kiirelt jälile, kas põhjus on A, B või C. Oti puhul polnud see selge, seega me uurime seda juhtumit lähemalt, et otsida viise, kuidas probleemi tuvastada ja edasi liikuda," rääkis FIA rallidirektor Wheatley ajakirjale Autosport.

"Me mõistame, millised tagajärjed sellel on. Teeme Maailma Mootorispordi Nõugule ettepaneku, kuidas me saaks sellega sportlikul ja tehnilisel tasemel edasi töötada."

Teisisõnu: tõenäoliselt tuleb muuta mingeid reegleid.

"See vähendaks tulevaste [sarnaste] juhtumite mõju. Loodetavasti saame me juba laupäeval jagada, mida Mootorispordi Nõukogu otsustas," lisas Wheatley.

"Tehnilisest küljest peame me aru saama, milles probleem oli ning kuidas seda saab parandada. Sportlikust küljest peaksime me tegema reeglites muudatusi, et me ei tekitaks sellest nii suurt probleemi, nagu Otil tekkis."

Autoralli MM-sari jätkub 21.-24. aprillini sõidetava Horvaatia ralliga.