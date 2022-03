Mercedese boss Toto Wolff tunnistas, et vajab aeg-ajalt psühhiaatri abi

"Mul on olnud vaimseid probleeme ning on siiani. Olen saanud abi ning mul pole mingit probleemi sellest avalikult rääkida," ütles austerlane, kes on enda hinnangul alates 2004. aastast teraapiale kulutanud rohkem kui 500 tundi.

Vormel ühega kaasnevatest pingetest ja vaimsetest probleemidest on hiljuti avalikult rääkinud ka McLareni piloot Lando Norris, kes ütles, et tal oli F1 piloodiks saades raske avaliku huvi ja negatiivsete sotsiaalmeedia kommentaaridega raske toime tulla.

"See on lihtsalt kahetsusväärne reaalsus, milles me elame. Olen saanud äärmuslikke tapmisähvardusi, mis läksid üle piiri," rääkis Norris mullu oktoobris ITV hommikuprogrammis This Morning, öeldes, et oli oma debüüthooajal 2019. aastal pidevalt masendunud.