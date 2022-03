Griner lendas eelmisel kuul Moskvasse, et mängida WNBA hooajavälisel ajal Jekaterinburgi UMMC-s. Vene võimud vahistasid ta lennujaamas narkootilise aine üle piiri toomise katse eest. Nimelt leiti turvakontrollis tema kotist kanepiõli sisaldanud e-sigarette. Venemaa seaduste järgi võib selle eest inimest karistada kuni kümneaastase vanglakaristusega.

Kuigi pole mingit märki, et Grineri vahistamine on seotud Vene vägede sissetungiga Ukrainasse, spekuleeritakse, et teda võidakse kasutada nii-öelda "kõrge profiiliga pantvangina".