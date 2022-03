Veel üks Ukraina ekstennisist naasis kodumaale ja haaras relva. "See on minu kodu ja ma kaitsen seda!"

33-aastane Dolgopolov ütles, et oli sõja puhkedes õe ja emaga Türgis.

"Ma alustasin juba laskmisharjutustega ning mul oli õnne, et üks endine professionaalne sõdur mind 5-7 päeva õpetada sai," kirjutas Dolgopolov Instagramis.

"Kui ma kuulsin, et mõned mehed plaanivd USA-st Ukrainasse minna, alustasin ka mina reisi. Hankisin meile ja meie armeele mõned kuulivestid, lendasin Zagrebisse ja sõitsin läbi Euroopa, sisenesin Ukrainasse Poola kaudu, ning olen lõpuks Kiievis."

"See on minu kodu ja ma kaitsen seda! Koos kõigi nende inimestega, kes siia on jäänud! Jään Kiievisse kuni meie võiduni ning edaspidigi."