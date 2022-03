WTA boss selgitas, miks saavad Venemaa ja Valgevene tennisistid edasi võistelda

Tennises on võistluskeelu saanud vaid Venemaa ja Valgevene Davis Cupi meeskonnad ja Billie Jean King Cupi (endine Fed Cup) naiskonnad. Venemaa oli mõlemas võistlussarjas tiitlikaitsja.

Individuaalsetel võistlustel mängivad venelased ja valgevenelased aga edasi, kuigi paljudel teistel individuaalsetel spordialadel nagu kergejõustik, uisutamine ja suusatamine on neile määratud palju karmimad sanktsioonid, täpselt nagu Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) soovitas.

Naiste tennise katuseorganisatsiooni WTA tegevdirektor Steve Simon avaldas lootust, et riikide valitsused ei kehtesta Vene ja Valgevene sportlastele oma sanktsioone.

Suurbritannia spordiminister Nigel Huddleston tuli täna välja ettepanekuga, et Wimbledoni suure slämmi turniiril osaleda tahtvad venelased peaksid tõestama, et nad ei toeta Vladimir Putinit. Midagi sarnast korraldas ka hiljuti rahvusvaheline autoliit FIA, kes venelastest ralli- ja vormelistaaridele sõda hukka mõistva deklaratsiooni nina alla viskas.

"See (valitsuse keeld - toim) sunniks meil oma positsioone muutma, sest ilmselgelt peaksime me järgima valitsuse reegleid," rääkis Simon BBC-le.

"Tunnen väga sügavalt kaasa neile individuaalala sportlastele, keda karistatakse ilmselgelt kohutavaid ja taunitavaid asju tegevate autoritaarsete riigijuhtide otsuste eest."

"Kui see juhtub, et Venemaa kodanikud peavad oma valitsuse otsuste eest kollektiivselt maksma, siis ei ole see miski, mida me toetame. Me loodame, et nad seda ei tee, sest see toob kaasa kohutavalt palju muidu probleeme. Ma ei arva, et me peaksime sportlaste kallal norima."

"Mida te teete, kuid Vene põgenikud peaksid riiki tulema. Kas te kohtlete neid teisiti kui sportlasi?" küsis Simon.

"Ma loodan, et sanktsioonidega jätkatakse ning me teeme kõik, et rahu saavutada, kuid jällegi, need inimesed on nende otsuste ohvrid ning nende isoleerimine ei ole minu arust õiglane."