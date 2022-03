Sõtta läinud Ukraina tennisist soovitab Tottenhami peatreeneril "üles ärgata"

Contelt küsiti hiljuti, mida tema arvab Venemaa invasiooni mõjudest spordimaailmale. "On väga kurb, et see tõsine olukord, sõda Venemaa ja Ukraina vahel mõjutab jalgpalli ja kogu spordimaailma. Teadmine, et Venemaa sportlased on võistlustelt eemaldatud, on väga kurb. Ma arvan, et see pole õiglane. Ma tean väga hästi, millist tööd nad tegema peavad. See, et nemad selle olukorra eest maksma peavad, pole õige."