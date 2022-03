Hamiltonile tiitli maksma läinud turvaauto reeglis muudeti üks sõna ära

Mäletatavasti selgus 2021. aasta F1 maailmameister viimase etapi viimasel ringil, kui Max Verstappen värskemate rehvidega Lewis Hamiltonist mööda sõitis. Et talle see võimalus üldse tekkis, selles oli süüdi FIA võistlusdirektori Michael Masi tõlgendus turvaauto reeglist, mis puudutab ringiga maha jäänud autode ringi tagasi võtmist.

Väljendit "mistahes" tähistas vastavas reeglis inglise keelne sõna "any", millel on mitu tähendust: iga, mõni, igasugune, mistahes.

2022. aasta reegliteraamatus on sama punkti all sõna "any" asemel "all" (tõlk: kõik), mis ei tohiks teistsuguseks tõlgenduseks enam ruumi jätta.