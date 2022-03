OTSEBLOGI | Meistrite liigas selguvad viimased veerandfinalistid. Lille läks penaltist Chelsea vastu juhtima!

Suurem intriig on õhus Juventuse ja Villareali mängus. Juventus avakohtumises 22. veebruaril oma paremust maksma panna ei suutnud, kuigi Dušan Vlahovici väravast juba esimesel minutil juhtima asuti. Viigivärava sepistas 66. minutil Daniel Parejo.

Kihlveokontorites on Juventus kerge favoriit (võidukoefitsient 2.10 Villareali 3.60 vastu) ning soosikukoorma pani enne mängu vastaste õlule ka Villareali peatreener Unai Emery: "Nad on favoriidid, kuid me peame vastuse andma oma tiimitööga. Juventus seab lati kõrgele. Nad on kaitses tugevad, neil on head mängijad ning nad kasutavad oma vastaste vigu oskuslikult ära."

Juventuse peatreener Massimiliano Allegri ärgitas hoolealuseid võtma tänast mängu kui finaali: "Meil peab olema ambitsioon lõpuni välja minna. Homne on nagu finaal koduväljakul, seega me peame tekitama positiivse atmosfääri. Tuleb keeruline mäng, kus esmatähtis on hästi kaitsta."

Meistrite liiga tiitlikaitsja Chelsea hoidis avamängus Lille'i vastu värava puhtana ning realiseeris oma võimalused 8. ja 63. minutil, kui võrku sahistasid Kai Havertz ja Christian Pulišic. Õigupoolest on Edouard Mendy teinud väravasuul nullimänge rohkem kui ükski teine väravavaht sel Meistrite liiga hooajal (14).

Statistika Lille'i tagasitulekuvõimalusi just ei toeta. Prantsuse klubi on oma viimasest 11 võistlusmängust suutnud kaks või enam väravat lüüa vaid kolmes.

"Mängisime avamämngus hästi. Palli valdamine oli võrdne, kuid rünnakul polnud me piisavalt ohtlikud. Peame olema nende väljakupoolel otsustavamad ning sundima neid rohkem oma karistusala kaitsma," rääkis eilsel pressikonverentsil Lille'i peatreener Jocelyn Gourvennec.