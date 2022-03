BLOGI | Kõik veerandfinalistid selged! Kaks penaltit saanud Villareal kukutas Juventuse, Chelsea sai jagu Lille'ist

Juventuse peatreener Massimiliano Allegri ärgitas hoolealuseid võtma tänast mängu kui finaali: "Meil peab olema ambitsioon lõpuni välja minna. Homne on nagu finaal koduväljakul, seega me peame tekitama positiivse atmosfääri. Tuleb keeruline mäng, kus esmatähtis on hästi kaitsta."

Statistika Lille'i tagasitulekuvõimalusi just ei toeta. Prantsuse klubi on oma viimasest 11 võistlusmängust suutnud kaks või enam väravat lüüa vaid kolmes.

"Ma arvan, et Lille mängis Stamford Bridge'il hästi," sekundeeris talle Chelsea loots Thomas Tuchel. "Nad olid väga füüsilised ja ründasid kõrgelt. See oli muljetavaldav. Neil oli hea pressing, nad olid väga julged ning tulid peale mentaliteediga, et neil pole mdiagi kaotada. Preagu on alles poolaeg. Ükski 2:0-ga jätkuv vastasseis pole veel otsustatud. Homme on teine poolaeg ning me peame tegema järjekordse tipptasemel esituse."