Segadust tekitanud reegel muudeti kõigil neljal suure slämmi turniiril ühesuguseks

Australian Openil, French Openil, Wimbledonil ja US Openil on seni otsustava seti kiiret lõppmängu erinevalt mängitud. Järgmisest slämmiturniirist alates kehtib aga süsteem, kus otsustava seti 6:6 pealt mängitakse tie-break kümne punktini.

Selline reegel on kehtinud seni vaid Australian Openil. French Openil puudus otsustavas setis tie-break sootuks ning matšivõiduks oli vaja kahegeimist edu. Wimbledonis ja US Openil mängiti kiire lõppmäng seitsme punktini, Wimbledonis alustati otsustavas setis tie-break'i 12:12 seisult, US Openil 6:6 pealt.

Uus reegel hakkab kehtima nii slämmide kvalifikatsioonis, põhiturniiril, noorteturniiril kui ka ratastoolitennises.

Kiire lõppmängu reegel tekitas Australian Openil segadust ka Kaia Kanepis, kes arvas kaheksandikfinaalmatšis Arina Sabalenka vastu otsustava seti kiiret lõppmängu 9:7 juhtima minnes, et on matši juba võitnud, kuigi oli tegelikult matšivõidust ühe punkti kaugusel.

"Arvasin, et tie-break on seitsmeni. Teadsin küll, et otsustavas setis on kümneni, aga ei kuulnud, et kohtunik seda öelnud oleks. Ma polnud varem ühtegi tie-break'i kümneni mänginud," selgitas Kanepi hiljem väikest arusaamatust.