Maailmameistriks tulnud eestlanna langes jälitussõiduga viiendaks

“Minu eesmärk täna oli teha väga kontrollitud sooritus nagu eilegi, rada oli väga huvitav ja mulle sobiv. Kuigi lugesin enda arvates hoolikalt kõiki ristmikke ja tundus, et olen kaardilugemisega järje peal, tuli ühe kontrollpunkti piirkonnas siiski viga sisse ja pidin kulutama umbes kolm minutit oma täpse asukoha kindlaksmääramisele kaardil. Maastik on siin igal pool üsna ühetaoline ja kindlate selgete orientiiride puudumine teeb sellisel hetkel oma asukoha määramise väga keeruliseks. Jäin siiski rahulikuks ja suutsin uuesti keskenduda liidrite jälitamisele. Tänane kaotus andis mulle edaspidiseks lisamotivatsiooni ja kinnitas teadmist, et kunagi ei tohi enne lõppu alla anda. Ülehomsel lühirajal olen tiitlikaitsja ning lähen starti hea motivatsiooniga ja lootusrikkalt,” ütles Kudre-Schnyder pressiteate vahendusel