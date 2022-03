Otepää laskesuusatamise MK-etapil ei lubatud Vladimir Putini vastast plakatit tribüünidel hoida

"Politsei tõepoolest selle plakati eemaldas ja seda põhjusel, et ürituse korraldaja andis politseile teada, et tribüünile on keegi omavoliliselt üles riputanud plakati, mis seal olema ei peaks," avaldas PPA pressiesindaja Ragne Keisk. "Kuivõrd sporditribüünile riputatud plakatil omanikku ei olnud ja keegi seda seal omaks ei tunnistanud, siis politsei selle ürituse korraldaja palvel eemaldas ning võttis enda kätte hoiule. Kui selle omanik soovib plakatit tagasi saada, siis tuleks politseiga ühendust võtta ja me tagastame selle."