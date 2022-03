Tähtsateks mängudeks valmistuva Eesti käsipallikoondise koosseis elas viimasel hetkel üle mitu valusat kaotust

"Viimase hetke muudatused pole kunagi head, aga me ei kurda probleemide üle, vaid otsime lahendusi. Joonemängijate kadu on muidugi suur, samas positiivse uudisena pole Alfred Timmo hüppeliiges tunda andnud ja ta on mänguvalmis," rõõmustas Sivertsson vigastuspausilt naasnud mängujuhi üle.

"Jõudsime paari päevaga meelde tuletada, mida tegime novembris ja jaanuaris. Tallinnas keskendusime rohkem ründetegevuse lihvimisele, sest Mait ühineb meiega Austrias ja loomulikult on temal kaitseliinis suur roll. Tahame siit paarist edeneda ja peame neljapäeval tegema väga hea esituse, et kodumänguks võimalused säiliks," sõnas koondise peatreener.

Eesti ja Austria on ametlikes mängudes vastamisi seisnud 11 korda, meie koondis on neist kohtumistest võitnud kaks ja korra tehti Tallinnas viik. Viimati mängiti eelmises EM-valiktsüklis ning Eesti kaotas esmalt võõrsil 28:31 (16:16) ning mullu aprillis ka kodus 27:31 (13:18).

"Austerlastel on ohtralt kogemusi finaalturniiridelt ja see võib sellistes mängudes palju tähendada. Neil on väga kogenud ääred Robert Weberi ja Sebastian Frimmeli näol ning palju jõudu ka joonel. Ning muidugi on neil maailma tippude hulka kuuluv Nikola Bilyk," lahkas Sivertsson.