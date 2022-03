OTSEBLOGI | Kas Tilga ja Hausenberg parandavad MM-il kõrgushüppega oma võimalusi?

Tilga arvab, et reedel ja laupäeval Serbias Belgradis toimuvas seitsmevõistluses pretendeerivad kullale peamiselt kümnevõistluse olümpiavõitja Damian Warner ja seitsmevõistluse hooaja edetabelit 6382 punktiga juhtiv ameeriklane Garrett Scantling . Warneri rekord on 6343, sel hooajal pole ta mitmevõistlust teinud, küll läbis 60 m tõkkeid 7,63 sekundiga ja tõukas kuuli 14.90.

Kas pronks on siis võtta? „Kas just võtta, aga arvan, et pronksile on rohkem šansse. Pakun, et selleks tuleb teha mu isikliku rekordi kanti ehk 6200 ja peale. Alla selle ei saa,” kostis Tilga. Treener Karl Robert Saluri märkis, et realistlik siht võiks olla esikuuikukoht, medali võitmine nõuab täielikku õnnestumist.