BLOGI | Hausenberg tegi MM-il vinge kõrgushüppe ja on kuues. Aga kas Tilga saab jätkata või mitte?

"Loodan, et saan põletikuvastaste ravimite ja jää abil siiski homme edasi võistelda," sõnas Tilga. Kas see õnnestub, on täna veel vara öelda. Eesti koondise füsioterapeut Risto Jamnes teeb esialgsed uuringud, et poleks liigset ohtu jätkates ning seejärel üritab kahemeetrise atleedi taas võistluskorda putitada. Tilga ise usub, et teisel päeval on selle põlvega kõige keerulisem teivast hüpata.