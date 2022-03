VIDEO | Maagiline korvpalliõhtu: poole kohaga mängiv Kyrie Irving kordas NBA selle hooaja punktirekordit

Et vahe paisus nii suureks, korjas Netsi peatreener Steve Nash Irvingu kaheksa minutit enne lõppu platsilt ära. Vastasel juhul oleks võinud tagamängija saak veelgi suurem olla. Ainuüksi esimesel poolajal viskas Irving 41 punkti.

Irving on sel hooajal NBA-s mänginud osakoormusega, mis on tippkorvpallis äärmiselt haruldane. 29-aastane Irving saab võistkonda aidata ainult võõrsil, kodus teda New Yorgi töötajate vaktsiininõude tõttu platsile ei lasta.