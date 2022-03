Vigastusest taastuv Kriisa näeb ööpäev läbi vaeva, et platsile naasta. Võib-olla juba sel nädalal

"Tulin just taastusravilt, see kestis neli tundi. Töötan hüppeliigesega 24/7. Annan endast parima, et mängida. Loodetavasti ütleb mu keha, et suudan," rääkis Kriisa ja lisas, et nii karmilt pole ta hüppeliigest veel väänanud.

"Kui see juhtus, siis arvasin, et kõik on läbi. Kartsin oma jalga vaadata, sest arvasin, et see läks pooleks. Aga õnneks midagi katki ei läinud ja mul on veel šanss mängida. Kõige tähtsam on uskuda. Mina usun ja praegu lähebki kõik aina paremas suunas," ütles Kriisa.