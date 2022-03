Kriisis Chelsea tuli välja absurdse ettepanekuga, millega sooviti karistada ka vastaseid. Klubi mõtles lõpuks ümber

Teisipäeval tuli Chelsea aga välja ettepanekuga, et kohtumine Middlesbrough'ga tuleks pidada tühjade tribüünide ees, sest nii olevat kõigil võrdsed tingimused. "Suure vastumeelsusega palume FA (Inglismaa jalgpalliliit - K.R.) juhatust, et kohtumine toimuks sportliku aususe põhimõtte alusel tühjade tribüünide ees," teatas Chelsea. Pressiteates lisas klubi, et mõistab, et see võib mõjutada Middlesbrough'd ja nende fänne ning ka Chelsa toetajaid, kes olid juba pileti ostnud, aga "leiame, et see on kõige ausam viis jätkamiseks".