Loetud päevad tagasi Otepääl võistelnud laskesuusatäht lõpetab karjääri

Windisch tunnistas pressikonverentsil, et soovib jääda ka edaspidi spordiga seotuks. "Tahaksin ühel päeval olla treener. Praegu lõpetasin aga õigel ajal. Andsin see hooaeg endast kõik," rääkis itaallane. "Kui sa endast kõike ei anna, siis tipptasemel pikalt ei püsi."

Windisch lisas, et sai Pekingi olümpial pärast ühisstardist sõitu saadud viiendat kohta aru, et sellega on tema olümpiateekond läbi. "Tõsi, mõtlesin ka 2026. aasta Milano - Cortina olümpia peale, aga olen praeguse lõpptulemusega rahule," tõdes ta. "Minu jaoks on õige aeg lahkuda. Olen saavutanud tipu ja täitnud eesmärgid. Isegi treenerid ütlesid, et otsus on õige."