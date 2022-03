VIDEO | Eesti jalgpalliliigas toimus kohtumine tingimustes, kus mängijatel oli raskusi püsti püsimisega. Miks?

"Mehed, uisutamiseks on uiske vaja!" ironiseeris Nõmme United sotsiaalmeedias. "Ärge pead norgu laske, järgmine iluuisutamise EM on alles 2023. aasta jaanuaris, jõuate põhitõed selgeks saada!"

Tasub mainida, et Eesti jalgpalliliidu kodulehel on mängu protokollis kirjas, et Kohtla-Järve kunstmuruväljakul toimunud kohtumise ajal oli kunstmuru heas seisuolukorras. Delfi Sport uuris EJL-ilt, miks antud tingimustes kohtumine toimus ning mida reeglid sellises olukorras ette näevad.

"Kui üldiselt rääkida, siis varakevadiste mängude korraldamisel võib juhtuda, et kohtumise algusega võrreldes kukub mängu jooksul õhutemperatuur märgatavalt. See võib endaga kaasa tuua olukorra, kus alguses on väljak heas või väga heas seisus, aga mängu teises osas muutunud libedaks," selgitas Eesti jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme.

"Kohapeal hindavad olukorda kohtunikud ja mänguinspektor, kes saavad arutelus klubi esindajatega teha otsuseid. Vajadusel lükatakse mäng edasi. Üldine printsiip on pingutada selle nimel, et mäng läbi viia, aga mõistagi ei tohi liigseid riske võtta. Tulevikus, kui igas maakonnas on jalgpallihall, on võimalik vajadusel varakevadisi mänge ka hallis pidada," lisas Nõmme. "Konkreetselt sellest mängust rääkida, siis oligi nii, et enne mängu oli väljaku olukord üks, kuid mängu jooksul muutus põhjalikult ja väga libedaks."

Kohtumine lõppes 2:2 viigiseisul.