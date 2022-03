Eesti judoklubid pakuvad Ukraina põgenike lastele tasuta treeninguid

Eesti judoklubid otsustasid üksmeelselt, et Ukraina sõjapõgenike lapsed saavad treenida Eesti judoklubides tasuta ning esimesed Ukraina lapsed on oma treeningud Eestis juba alustanud.

“Sõda on sundinud oma kodudest lahkuma sajad tuhanded pered ning Eesti judopere soovib anda oma panusse sellesse, et Eestisse jõudnud Ukraina lapsed tunneks siin ennast hästi ja saaks elada võimalikult tavapärast elu nagu neil oli oma kodumaal enne sõja algust,” sõnas Eesti Judoliidu president Kaido Kaljulaid.

Eesti judopere avaldab tugevat toetust Ukrainale ning Eesti judokad ei võistle Venemaal ja vene sportlaste vastu. “Meid ühendab kirg judo vastu, kuid sportlike saavutuste kõrval on sama oluline ka judo filosoofia, kuhu kuuluvad rahu, lugupidamine, ausus ja austus inimeste vastu. Mul isiklikult on väga hea meel, et Eesti judoklubid toetasid Eesti Judoliidu initsiatiivi tasuta trennide pakkumiseks Ukraina lastele koheselt ja üksmeelselt,” ütles Kaljulaid.